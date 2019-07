Hera ha apposto oggi i cartelli, presso la batteria di cassonetti in via Clelia, in cui si comunica che, nei prossimi giorni, l’isola di base sarà eliminata. Le utenze interessate potranno conferire i rifiuti in modo differenziato nelle restanti Isole Ecologiche di Base di via Pretorio, in prossimità dei bagni pubblici, e via Fenuzzi angolo via Caula.