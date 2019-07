Sorteggiato il calendario del Memorial Previdi

Saranno il Sassuolo e i danesi dell’Helsingor a inaugurare ufficialmente la decima edizione del Memorial Nardino Previdi, il prestigioso torneo di calcio giovanile intitolato all’indimenticato dirigente sportivo in programma dal 29 agosto all’1 settembre nelle province di Modena e Reggio Emilia, con la gara di “debutto” programmata per venerdì 30 agosto allo stadio Ricci.

Sono stati infatti sorteggiati i gironi e le partite della fase eliminatoria che vedrà impegnate le 12 squadre iscritte alla manifestazione: Hellas Verona, Carpi e i campioni in carica dell’Atalanta saranno nel gruppo A; Sassuolo, Spal e i danesi dell’Helsingor faranno parte del raggruppamento B; Roma, Chievo Verona e Reggio Audace si affronteranno nel C; e Parma, Torino e Modena si fronteggeranno nel girone D. La manifestazione, lo ricordiamo, è dedicata alla classe Allievi 2003 – Under17.

Saranno le due formazioni di Verona, la Reggio Audace e il Carpi a scendere per prime in campo nella kermesse che vedrà quattro anticipi nella serata di giovedì 29, quando andrà in scena la tornata iniziale di incontri: alle 19.30 sono state fissate le sfide tra Hellas Verona e Carpi (allo stadio Ferrari di Fiorano – girone A) e tra Chievo Verona e Reggio Audace (all’impianto Zanti di San Michele dei Mucchietti di Sassuolo – girone C). A seguire alle ore 21, sugli stessi terreni di gioco, si svolgeranno i match tra Helsingor e Spal (a San Michele – girone B) e tra Parma e Modena (a Fiorano – girone D). Venerdì 30 avranno luogo le gare della seconda giornata, tutte alle 20.30: ovvero il già citato incontro inaugurale al Ricci di Sassuolo tra i neroverdi e l’Helsingor (girone B), Carpi-Atalanta (allo stadio Corradini di Villalunga di Casalgrande – girone A), Reggio Audace-Roma (a San Michele – girone C) e Torino-Modena (a Fiorano – girone D). Nella mattinata di sabato 31 agosto si concluderà la fase a gironi col terzo e ultimo turno, previsto per le 10.30: saranno disputate Roma-Chievo Verona (al Mapei Football Center di Sassuolo – girone C), Atalanta-Hellas Verona (a Villalunga – girone A), Spal-Sassuolo (a San Michele – girone B) e Parma-Torino (a Fiorano – girone D).

Soltanto i sodalizi primi qualificati di ciascun girone accederanno alla fase eliminatoria del torneo e le combinazioni delle semifinali saranno affidate ai sorteggi, da effettuarsi a fine mattinata come di consueto nella location dello Sporting Club Sassuolo: le quattro compagini si sfideranno nel pomeriggio sempre di sabato 31 agosto a San Michele, con i due incontri organizzati alle 16.30 e alle 18. La coppia di vincenti darà infine vita alla finalissima, programmata per le 10.30 di domenica 1 settembre a San Michele. «Anche quest’anno ci aspettiamo sfide avvincenti e sportivamente agguerrite – commenta Tommaso Pagani, responsabile dell’organizzazione del Memorial e nipote di Nardino – grazie alla presenza dei migliori settori giovanili d’Italia e non solo. Il torneo ha sempre regalato momenti di grande calcio e ha permesso di scoprire in anteprima tante promesse destinate pochi anni dopo a calcare i campi di serie A. Presenteremo ufficialmente la kermesse alla stampa lunedì 26 agosto».

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it e sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi.