Sabrina Amerio nuovo Direttore Amministrativo dell’Ausl

È Sabrina Amerio il nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda USL di Modena. Nominata dal Direttore Generale Antonio Brambilla, prende servizio oggi, lunedì 29 luglio, con un mandato di tre anni. Prima della nomina Amerio ricopriva il ruolo di Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica delle due Aziende sanitarie modenesi.

Sostituisce Francesca Isola, alla quale va il sentito ringraziamento dell’Azienda per il lavoro svolto con professionalità e per l’impegno profuso nei quattro anni di servizio.

54 anni, originaria della provincia di Trento e residente a Bologna, Sabrina Amerio è sposata e ha due figli. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna e un dottorato di ricerca in informatica giuridica, comincia il proprio percorso professionale, sviluppando competenze organizzative e gestionali con particolare riferimento al processo di aziendalizzazione delle unità sanitarie locali, avviato in quegli anni. Ad affidarle il primo incarico è la Regione Trentino Alto Adige, per la quale lavora in qualità di consulente per la riorganizzazione del servizio sanitario delle due Province autonome. Nel 1994 arriva a Modena, dove comincia la propria attività nell’ambito del settore approvvigionamenti e logistica e nel 1999 assume la direzione del Servizio appalti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dove consegue la certificazione di qualità ISO 9002/94. Nel 2016 assume l’incarico di direttore del Servizio integrato appalti delle due aziende sanitarie della provincia di Modena. Negli stessi anni consolida la propria formazione acquisendo il titolo di perfezionamento in diritto sanitario e il diploma di general management delle aziende sanitarie presso la SDA Bocconi di Milano.

Sempre nel 2016 le viene conferito l’incarico di direttore del Dipartimento interaziendale acquisti dell’Area Vasta Emilia Nord, nell’ambito del quale sviluppa diversi progetti orientati alla centralizzazione dei processi di approvvigionamento e di supporto amministrativo agli stessi. Negli anni collabora a diversi progetti regionali, legati all’implementazione del sistema unico regionale per la gestione informatizzata dell’area amministrativo contabile, all’implementazione del modello regionale integrato degli acquisti e alla redazione delle linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi nell’assistenza protesica alla luce dei nuovi LEA.