Commercio, la Città metropolitana presenta al bando regionale i progetti di Medicina, Bologna, Galliera e Castel San Pietro per oltre 600mila euro

La Città metropolitana ha selezionato quattro progetti dal territorio per il bando regionale per la riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale. Si tratta di quelli dei comuni di Medicina, Bologna, Galliera e Castel San Pietro Terme e ora proporrà la loro candidatura alla Regione Emilia-Romagna che farà poi la valutazione finale per il loro cofinanziamento.

Il bando prevede due ambiti di azione:

1. “Progetti di promozione e marketing del territorio”, per il quale vengono presentati Medicina e Bologna, per l’attuazione di politiche per la promozione e valorizzazione della funzione commerciale nei centri storici e nelle aree urbane.

2. “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali” a cui partecipano Galliera e Castel San Pietro Terme.

Il comune di Medicina ha proposto un progetto di valorizzazione che si propone di dare continuità a una precedente progettualità mediante la prosecuzione delle attività di coordinamento, politiche di intervento, coinvolgimento operatori tramite focus group, potenziamento iniziative commerciali, azioni di fidelizzazione, potenziamento degli strumenti di comunicazione web e social, strumenti innovativi di promozione, interventi volti a migliorare l’accessibilità. (Costo totale del progetto 80 mila euro).

Il progetto di promozione e valorizzazione del Comune di Bologna prevede piani di valorizzazione di aree mercatali – mercati rionali permanenti – tramite studi di fattibilità, focus group con operatori, iniziative di animazione commerciale, campagne di comunicazione, azioni di monitoraggio finalizzati all’indice di gradimento degli interventi realizzati. (Costo totale del progetto 80 mila euro).

Il comune di Galliera dedica il suo intervento alla riqualificazione urbana dei centri di Galliera, San Venanzio e San Vincenzo e prevede opere finalizzate a migliorare il verde urbano , l’arredo urbano, installazione di nuovi punti wi-fi, installazione di bacheche, recupero e valorizzazione dei percorsi pedonali, e aree di sosta, pubblica illuminazione, studio, creazione e riqualificazione dei percorsi ciclabili. (Costo totale del progetto 160 mila euro).

Infine il progetto del Comune di Castel San Pietro Terme prevede la riqualificazione del mercato storico ambulante del lunedì nel centro storico. Sono previsti: uno studio storico inerente il mercato, riqualificazione e miglioramento di spazi dell’area mercatale, realizzazione di un percorso ciclopedonale, lavori di adeguamento dei marciapiedi e riqualificazione del parcheggio viale della Repubblica. (Costo totale del progetto circa 300 mila euro).