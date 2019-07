Antifurti e macchine da giardino: le raccomandazioni della Polizia Locale formiginese

La Polizia Locale di Formigine riscontra come, in particolare nel periodo estivo, dispositivi antifurto installati negli edifici privati possano creare disagio soprattutto ai cittadini residenti, i quali richiedono sempre più spesso l’intervento degli agenti, costretti in alcune occasioni ad avvalersi dell’opera dei Vigili del Fuoco per disattivare gli stessi dispositivi.

Pertanto, la Polizia Locale richiama l’attenzione dei cittadini sugli adempimenti previsti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, che detta norme a tutela della convivenza civile e della quiete (art. 25), e relative sanzioni in caso di violazione.

I dispositivi devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e, in ogni caso, non superiore a 10 minuti complessivi. Inoltre, sussiste l’obbligo di comunicare preventivamente alla Polizia Locale gli estremi di uno o più soggetti in grado di disattivare il sistema di allarme; oppure è necessario apporre all’esterno, in modo visibile, una targa indicante il recapito telefonico di tali persone. Si ricorda inoltre la normativa riguardante l’uso di macchine e impianti rumorosi per l’esecuzione di lavori di giardinaggio, che è consentito nei giorni feriali dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19; nei giorni festivi e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana prevede, infatti, che l’impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio debba avvenire in modo tale da limitare l’inquinamento acustico anche con l’utilizzo di macchine conformi alle direttive in materia di emissione acustica ambientale.