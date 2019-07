E’ stato rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale del Gruppo Fini di Modena, azienda con uffici a Modena e stabilimento a Ravarino, che occupa circa 100 lavoratori dipendenti. Lo comunica una nota di Flai Cgil Modena. L’accordo prevede miglioramenti retributivi con un premio per obiettivi che mette in palio una cifra complessiva di 6.850,00 euro lordi nel quadriennio 2019/2022. L’ammontare dell’erogazione sarà legata al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità. A questo va aggiunta una quota di welfare aziendale pari a 500,00 euro nel quadriennio per ogni lavoratore.

Inoltre, rispetto al CCNL dell’Industria Alimentare, è stata introdotta un’indennità forfettaria mensile come condizione di miglior favore per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro ed incrementata la maggiorazione per la flessibilità dell’orario di lavoro.

Nell’accordo sono anche stati introdotti ulteriori miglioramenti normativi a partire dall’assunzione come lavoratori dipendenti ed a tempo indeterminato di 10 lavoratori al momento in somministrazione attraverso le agenzie di lavoro. Si è definita la flessibilità dell’orario di lavoro per i normalisti in ingresso ed in uscita e stabilito un periodo di sperimentazione del lavoro agile per il personale impiegatizio. E’ stata introdotta la possibilità di donare le ferie a lavoratori in difficoltà ed un pacchetto di 12 ore annue retribuite per ogni lavoratore per visite mediche. Infine – conclude Flai Cgil – è stato definito il mansionario aziendale da utilizzare per l’inquadramento professionale dei singoli lavoratori.