Reggio Emilia: rintracciato e sanzionato lo scooterista coinvolto ieri in un incidente tra le vie Prati Vecchi e Cervi

Tre gravi violazioni al Codice della strada sono state riscontrate dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia a carico dello scooterista 23enne protagonista, nel pomeriggio di ieri mercoledì 24 luglio, di un incidente a Reggio Emilia. Grazie alle verifiche condotte dagli operatori della Polizia locale l’uomo, tutt’ora ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, è stato sanzionato per essersi messo alla guida senza patente, per la mancanza di copertura assicurativa e per non aver fornito le proprie generalità dopo un incidente, con soli danni ai mezzi. Al giovane è stata contestata anche la mancanza della carta di circolazione del mezzo.

Gli agenti, dopo aver ascoltato i protagonisti dell’incidente, compreso il 23enne, hanno chiarito la dinamica dei fatti, alla cui base c’è un banale urto in rotatoria. Poco dopo le 16 di ieri, infatti, all’intersezione tra via Prati Vecchi e via Fratelli Cervi, il ciclomotore condotto dal giovane, è entrato in collisione con una Wolkswagen guidata da un cinquantenne residente a Reggio. Lo scooterista, rovinato a terra, si è rialzato ma, invece di fermarsi per lo scambio dei dati con l’altra persona coinvolta, è rimontato in sella al mezzo e ha cercato di far perdere le proprie tracce. Nonostante la rapidità della fuga, l’uomo alla giuda dell’auto è riuscito a leggere una parte del numero di targa ed ha avvisato subito le forze di polizia.

Una manciata di minuti dopo, operatori sanitari segnalavano alla Centrale operativa del Comando di Brigata Reggio un centauro a terra dopo una scivolata sull’asfalto. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno verificato la corrispondenza del numero di targa con quella già ricercata per il precedente urto e grazie ai rilievi eseguiti hanno ricostruito la dinamica della vicenda che, allo stato dei fatti, pare escludere qualsiasi tipo di inseguimento tra i coinvolti.