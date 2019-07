Presa baby banda che a Bologna aveva picchiato e rapinato un 17enne

Era stato circondato da un gruppo di coetanei, preso a pugni in faccia al punto da fratturargli uno zigomo e rapinato di zaino, telefonino e cuffie wireless Tre componenti della baby-gang responsabile dell’aggressione di uno studente 17enne bolognese, avvenuta nella tarda mattinata del 4 luglio in viale Aldo Moro a Bologna, sono stati scoperti dai Carabinieri. Uno di loro è stato arrestato: è un 17enne, cittadino italiano di origine nordafricana residente a Bologna con la famiglia. E’ stato portato nell’istituto penale minorile del Pratello in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per concorso in rapina aggravata e lesioni. Per gli stessi reati sono stati denunciati a piede libero due 16enni che avevano partecipato all’aggressione, mentre un quarto componente della banda è ancora ricercato.