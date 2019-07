‘L’Emilia e una notte 2019’ chiude lunedì a La Corte Ospitale con Ascanio Celestini (recupero data rinviata)

Lunedì 29 luglio alle 21.30 (recupero della data rinviata lo scorso 2 luglio per motivi di salute), nel chiostro dell’Ospitale, chiude ‘L’Emilia e una notte 2019’, rassegna ideata e promossa da La Corte Ospitale, La Ballata dei Senzatetto di e con Ascanio Celestini e con Gianluca Casadei (fisarmonica, tastiere e live electronics). Improvvisazione tra gli spettacoli di Ascanio (ogni sera una storia diversa), produzione Fabbrica srl, distribuzione Mismaonda srl.

La Corte Ospitale è in via Fontana, 2, a Rubiera (RE).

Ogni sera di spettacolo all’interno del Chiostro sarà attivo un servizio bar.

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima dello spettacolo. È possibile acquistare i biglietti presso gli uffici della Corte Ospitale in via Fontana 2 a Rubiera, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13, prenotarli telefonicamente al numero 0522621133 o via email all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org.

Biglietti disponibili su www.vivaticket.it.