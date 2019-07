A Levizzano Rangone domenica torneo di RisiKo

Domenica 28 luglio al castello di Levizzano Rangone una giornata intera dedicata ad una

competizione molto particolare, che conta tuttavia decine di appassionati in tutta Italia: un torneo di “RisiKo!”, il noto gioco da tavolo che fa della strategia la sua principale caratteristica.

Il torneo – organizzato dal RisiKo club “Il Maialino” di Modena col patrocinio del Comune di

Castelvetro su iniziativa del levizzanese Enzo Ricchi, già campione nazionale 2008 – inizierà alle ore 10 con le iscrizioni, per proseguire mezz’ora dopo con la prima partita. Dopo pranzo, una seconda partita alle ore 14,30, prima della finale e delle premiazioni previste per le 16,30.

Ispirato al gioco francese del 1957 “La conquête du monde” e reinterpretato per l’Italia da Editrice Giochi negli anni ’70, RisiKo!, dopo 40 anni di storia, nel 2017 è stato protagonista di un importante rilancio, uscendo rinnovato nella veste grafica, nel packaging, nel logo e con la nuova regola del “time attack”, per adattarsi all’attualità e continuare ad appassionare intere generazioni. Sono centinaia i giocatori che durante tutto l’anno si sfidano per cercare di guadagnarsi un posto nella finale nazionale.

****

Sempre domenica 28 luglio, a partire dalle ore 20, il parco “2 Agosto 1980” di Ca’ di Sola è in festa con la tradizionale cena a base di gnocco fritto e crescentine organizzata dall’omonima associazione locale di volontariato con il patrocinio del Comune di Castelvetro.

Durante la serata sarà presente “Splash animation” con trucca-bimbi e sculture di palloncini. Il ricavato, come sempre, sarà utilizzato dall’associazione per il mantenimento delle strutture e del verde del parco che, recentemente, si è arricchito con due nuove installazioni donate dalla Consulta del Volontariato di Castelvetro, andando a implementare la propria dotazione di campi da bocce, pista polivalente, area giochi per i bambini e zona di “sgambamento cani”.

L’associazione “Parco 2 Agosto 1980” nasce nel 1993 per volere di un gruppo di nonni e genitori di Cà di Sola con l’obiettivo del mantenimento e miglioramento dell’area.

L’intitolazione è dedicata al ricordo e alle vittime della strage alla stazione di Bologna: all’interno del parco è infatti presente un cippo commemorativo dove l’Amministrazione comunale ogni anno si riunisce con i residenti per un momento di commemorazione.