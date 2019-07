Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto poco dopo le 16 in un’azienda meccanica di via Di Vittorio, nella zona industriale di Crespellano. Dalle prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il carico che stava trasportando con un muletto. Sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl.