Cavriago: nuovi guai per il componente di una banda di ladri

riEra stato arrestato a gennaio 2018 nell’ambito dell’operazione “Crash”, condotta dai Carabinieri di San Polo d’Enza. Ora dovrà rispondere dell’accusa per evasione. Si tratta di un marocchino 30enne abitante a Cavriago che, tra settembre ed ottobre 2017, aveva messo a segno con un complice una serie di furti con “spaccata” ai danni di negozi, tra le province di Reggio Emilia e Parma. Motivo per cui, ai primi del 2018, era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poi tramutata in una condanna che stava scontando ai domiciliari presso l’abitazione della madre a Cavriago.

Nell’ambito dei consueti controlli, i Carabinieri della locale Stazione, la notte del 20 luglio scorso si sono recati presso il luogo di detenzione verificando come l’uomo si fosse allontanato arbitrariamente. È stato sufficiente un breve appostamento per vedere il 30enne rientrare fugacemente in casa. Fermato sull’uscio di casa l’uomo non è stato in grado di giustificare l’assenza, quindi è stato accompagnato in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con la nuova accusa di evasione, da cui dovrà ora difendersi dinanzi all’Autorità Giudiziaria reggiana.