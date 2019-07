Ripresa la circolazione ferroviaria fra Bologna Centrale e Bologna San Ruffillo

E’ ripresa alle 16.00 la circolazione ferroviaria fra Bologna Centrale e Bologna San Ruffillo, linea Bologna – Prato, sospesa da questa notte per il cedimento di una porzione del terreno su cui poggiano i binari. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno ripristinato le normali condizioni dell’infrastruttura ferroviaria. Le cause del cedimento del terreno sono in corso di accertamento.

Durante l’attività di ripristino i treni regionali sono stati sostituiti con autobus nel tratto di linea interrotto. I collegamenti InterCity sono stati attestati a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella e i viaggiatori hanno proseguito il viaggio, in questo tratto, con i treni alta velocità di Trenitalia. Potenziato il servizio di assistenza alle persone in viaggio nelle stazioni interessate.