Ieri intorno alle 18 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti in via Madonnina a Castel San Pietro Terme, dove una autovettura si è incendiata dopo l’impatto con un altro veicolo. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto innanzitutto alla messa in sicurezza dei veicoli e, successivamente, hanno spento l’incendio attraverso l’utilizzo del naspo. L’intervento è durato un’ora e mezza. Sul posto la Polizia Locale.