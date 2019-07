Motociclista perde la vita a Bastiglia. Carambola tra due auto a Spilamberto

Un motociclista di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina poco dopo le 6.00 sulla SS12 via Canaletto a Bastiglia. Per cause in corso d’accertamento, l’uomo è uscito di strada finendo nel fossato adiacente la Statale dell’Abetone e del Brennero. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto che constatare il decesso. Oltre al 118, con ambulanza ed elisoccorso, sono intervenuti a supporto i Vigili del Fuoco. Rilievi ad opera dei Carabinieri.

Sempre questa mattina un altro incidente ha visto coinvolte due autovetture sulla via Vignolese a Spilamberto (foto). Nella carambola una due vetture si è capottata sulla sede stradale. Due le persone ferite.