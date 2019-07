99mo compleanno del Sassuolo Calcio. Al via la campagna abbonamenti

Questa mattina presso la sala stampa del Mapei Football Center è stata presentata la Campagna Abbonamenti al Sassuolo Calcio per la stagione 2019/2020. Ha presenziato l’A.D. Giovanni Carnevali che ne ha illustrato nei dettagli i principali punti.

Oltre ai rappresentanti dei media locali e nazionali, nell’occasione del 99mo compleanno del Sassuolo Calcio che si festeggia oggi, la conferenza è stata aperta anche ai rappresentanti dei club dei tifosi.

Fra i punti salienti: sconti fedeltà per i vecchi abbonati e prezzi bloccati per i nuovi, diverse riduzioni, confermate le tariffe Family, i settori Top, le promozioni in Tribuna Sud quali Porta un Amico e Promo Scuola. Le novità: la prelazione agli abbonati per l’acquisto di biglietti per le 5 partite Top e l’inserimento nell’abbonamento di tutte le partite della Coppa Italia fino agli eventuali Quarti di Finale compresi.

Il via alle sottoscrizioni, con la fase della prelazione, scatterà domani, Giovedì 18 Luglio. Dal 29 luglio il via alla vendita libera.