Al quartiere Savena la XVII edizione del palio metropolitano di volley organizzato da Uisp

Grande serata a Fico Eataly World per le finali del torneo organizzato da Uisp, classico estivo della pallavolo bolognese.

Dopo i gironi, le forche caudine dei quarti di finali e le semifinali, ieri l’ultimo atto ha incoronato il Quartiere Savena di Giuseppe Nascetti come squadra vincitrice. I ragazzi guidati da un super Luca Errani, nominato miglior giocatore della finale, hanno sconfitto 2-0 il Sala Evereat di Simona Mancianti (fino a ieri imbattuto nel torneo). Una partita spettacolare. Le squadre si erano già incontrate nei gironi di qualificazione. Aveva vinto il Sala Evereat in quella che forse era stata la partita più lunga e tirata dell’intero torneo. Ma in finale dalle prime battute si è capito che Savena aveva qualcosa in più. 26-24 il primo fantastico set, che ha probabilmente indirizzato la partita. 25-18 il secondo e trofeo, appunto, al Savena. Da segnalare che nonostante il regolamento permettesse di schierare 3 uomini e 3 donne, Sala ha sempre utilizzato 4 donne contemporaneamente e solo 2 uomini, non risentendo minimamente della differenza e guadagnandosi la finale con un ottimo gioco di squadra.

Nella finalina per il terzo posto ancora grande equilibrio tra San Vitale e Santa Viola. Primo set tirato con il Santa Viola di Massimiliano Nigro che si è aggiudicato il parziale per 25-23 rintuzzando il tentativo di rimonta degli avversari guidati da un Lo Faro in grande giornata. Poi qualcosa è scattato nella testa dei ragazzi di San Vitale che hanno ribaltato un match con un incredibile secondo set finito 29-27, e un Castrogiovanni che schiacciava a terra tutto quello che vedeva passare. Una maratona che ha avuto ripercussioni sul morale di Santa Viola che ha ceduto al tie-break per 15-8 finendo quarta.

Al termine premiazioni in Arena a Fico con il Responsabile Eventi Federico Gardumi e la sportivissima Consigliera Comunale Roberta Li Calzi a far da cerimonieri. Uisp ci tiene a ringraziare le squadre, gli atleti, Fico e il Fantini Club per la riuscita di questo evento.

A settembre è già in cantiere un nuovo torneo misto adulti, sempre a Fico che vuole diventare centro di aggregazione anche per lo sport.