Grazie al clima più fresco, ottima riuscita per la serata di ieri dei Mercoledì Rosa a Reggio Emilia

Grazie al clima più fresco, la serata di ieri dei Mercoledì Rosa ha visto davvero un’ottima affluenza: le tante postazioni del centro cittadino, dove si sono susseguiti concerti live, eventi dedicati al ballo, dj set e proposte dedicate al benessere, sono state affollate di persone uscite prima del solito, grazie a temperature assolutamente gradevoli dopo qualche pioggia dei giorni scorsi che fortunatamente ha risparmiato l’evento. E così, in piazza Prampolini ha registrato un ottimo successo l’evento promosso da Iren, ovvero il concerto dei Bandarabà, che hanno fatto vibrare la piazza attraverso un grande viaggio nella storia della migliore musica dance di ogni epoca, al quale la gente ha risposto ballando e cantando le hit proposte.

Molto apprezzato dai bambini in piazza Martiri del 7 Luglio il Verso Natura Game – Cacciatori di Gusto, laboratorio tattile e olfattivo con la frutta a cura di Conad a Associazione Arte in Gioco. E i bambini hanno come sempre affollato le postazioni in piazza della Vittoria Città Asinabile, in collaborazione con Asineria Didattica Aria Aperta, per interagire con i docili amici a quattro zampe, e Scuderie in Città, in collaborazione con la Scuderia del Sesto Miglio e Ranch Piccola Horse Asd.

Capoeira e Tango argentino hanno animato una serata dal sapore sud americano ancora in piazza della Vittoria e sotto l’Isolato San Rocco.

In piazza San Prospero ha tenuto tante persone con il fiato sospeso lo spettacolo di acrobatica aerea con trapezio, corda, tessuti, cerchio e cinghie accompagnato da dj set a cura di Acrobatica-aerea Reggio Emilia, mentre piazza Fontanesi, come sempre molto affollata, ha accolto le sonorità soul e blues del Martina Logan Trio. Buona partecipazione anche agli eventi lungo corso Garibaldi che in questa occasione si è trasformato in “Special Street”, a cura di Ati Corso Garibaldi.

Ora l’appuntamento è con la quinta serata dei Mercoledì Rosa il 17 luglio, per una nuova proposta ricca di eventi, musica, e della voglia di incontrarsi, stare insieme e vivere la città che restano le caratteristiche principali di questa grande manifestazione.