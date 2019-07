Novemila persone in quattro giorni a Soliera per Arti Vive Festival 2019

Sono state complessivamente 9.000 le presenze registrate nelle quattro serate di Arti Vive Festival 2019, la kermesse che Soliera dedica ogni anno alle esperienze più avanzate della musica pop internazionale e nazionale, e al teatro più spiazzante e innovativo. Un’edizione dal sapore europeo che ha visto arrivare pubblico anche da oltre i confini nazionali: alberghi, agriturismi e airbnb hanno segnalato ospiti giunti da paesi come Belgio, Francia, Germania, approdati a Soliera segnatamente per i concerti di Anna Calvi e di Sharon Van Etten. Dal 4 al 7 luglio il centro (tra via Marconi e via Grandi) si è animato di un viavai continuo di persone, piacevolmente catturate dagli stand di street food.

Tutti gli eventi hanno registrato un pubblico partecipe, a cominciare dagli spettacoli in piazzetta Sitti e dai concerti ‘intimi’ di piazza Sassi, fino alle esibizioni sul grande palco allestito in piazza Lusvardi. Grande apprezzamento da parte degli artisti che hanno avuto modo di conoscersi e apprezzarsi reciprocamente: un riconoscimento non frequente nei festival estivi che vede Soliera, grazie al formidabile lavoro diretto dalla Fondazione Campori, stagliarsi per la capacità di creare un clima favorevole e non competitivo.

Oggi, lunedì 8 luglio, prende avvio anche il cartellone di eventi estivi dell’Estate al Parco della Resistenza, che insieme all’Estate ad Habitat, contribuisce a mettere un cartellone fitto di appuntamenti che si prolungherà fino ai primi dieci giorni di settembre.

Intanto, nel prossimo fine settimana, piazza Lusvardi si animerà di nuovo con Soliera Tutta Birra. Si comincia giovedì 11 luglio con il concerto della tribute band Vascombriccola, con ospite d’eccezione lo storico chitarrista di Vasco Rossi, Maurizio Solieri.

“Sono tutte occasioni”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “per rendere Soliera viva e partecipata: si devono svolgere nel rispetto delle regole sulla rumorosità e del diritto alla quiete dei residenti, ma è nostra intenzione favorire l’aggregazione, contando anche sull’effetto che avranno i lavori del centro storico e gli incentivi all’apertura di attività economiche.”