Teatro di strada a Sasso Marconi

Prosegue a Sasso Marconi la rassegna “Il teatro vien di notte…”, che nelle sere d’estate propone spettacoli sotto le stelle adatti a un pubblico di tutte le età. Dopo una prima serie di appuntamenti a Borgonuovo, la rassegna si trasferisce ora nella PIAZZETTA DEL TEATRO del capoluogo, dove ci aspettano quattro serate di spettacolo che spaziano dal teatro di strada al teatro verticale, dal teatro comico d’attore al cabaret musicale.

Si comincia domenica 7 luglio con “Classica for dummies”, ovvero la “musica per scriteriati” proposta dalla Microband, formazione comico/musicale che, dopo aver mosso i primi passi 35 anni fa al ‘Pavese’ di Bologna, è arrivata ad esibirsi nei principali festival e teatri europei. Nell’occasione lo ‘storico’ duo formato da Luca Domenicali e Danilo Maggio gioca con gli strumenti, li confonde e li mescola in modo bizzarro e originale, portando in scena una commedia musical/teatrale che, tra gag e magiche invenzioni, dà nuova vita ai brani di illustri compositori (tra cui Beethoven, Verdi, Rossini, Brahms, Chopin e Bizet), “proposti come non li avete mai visti né sentiti suonare prima!”.

“Il teatro vien di notte…” prosegue poi con le evoluzioni de “Les amants du ciel” (uno spettacolo di danza acrobatica e circo contemporaneo con gli acrobati di Mattatoio Sospeso) e la rivisitazione in chiave comica del ‘Romeo e Giulietta’ di Shakespeare proposta dagli attori di “Guascone Teatro”. La rassegna si chiude il 28 luglio con “Giro della piazza”, curioso spettacolo “ciclo-comico” portato in scena da Madame Rebiné e ispirato alle gesta dei campioni del ciclismo italiano.

In allegato la locandina con tutti i dettagli sugli appuntamenti della rassegna.

Gli spettacoli si svolgono nella Piazzetta del Teatro, con inizio alle 21.15 e sono ad ingresso libero.

La rassegna “Il teatro vien di notte” approda poi al Borgo di Fontana dove, dal 13 luglio al 10 agosto, sono in programma altre 5 serate di spettacolo (il sabato) in Piazza Cremonini, all’insegna del teatro circo e della giocoleria con incursioni nella musica. Ad aprire le danze sarà, il 13/7, il concerto dell’Orchestrona della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli, che condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio tra le sonorità della tradizione italiana, francese, tedesca, irlandese, gitana ed ebraica.