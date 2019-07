Romano Sassatelli è il nuovo presidente della Fondazione Manodori

Medico, Direttore della struttura di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva aziendale dell’Ausl-Irccs di Reggio Emilia, già componente del comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità e presidente di società scientifiche nazionali, Sassatelli fa parte di numerose gruppi di studio e ricerca ed ha al suo attivo docenze specifiche.

Il nuovo consiglio generale dell’ente si è riunito oggi per la prima volta e ha eletto il presidente all’unanimità scegliendo tra i propri membri. Sassatelli era già componente del precedente consiglio generale ed è entrato a far parte del nuovo per nomina diretta della Fondazione Manodori. Il presidente resterà in carica per quattro anni.

Il consiglio generale, organo d’indirizzo dell’ente, è ora formato da Daniele Cottafavi e Celestina Tinelli, designati dal Comune di Reggio Emilia, Anna Colombini e Marco Incerti Zambelli, designati dalla Provincia di Reggio Emilia, Ivan Lusetti e Paolo Pignoli, designati dalla Camera di Commercio, Alessandro Munari, designato dall’Ordine dei Medici e Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia, sentita l’Ausl di Reggio Emilia, Leonello Guidetti, designato dalla Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Enea Burani, designato dal Forum del Terzo Settore, dal Centro Servizi per il Volontariato e dal Forum delle associazioni Familiari di Reggio Emilia, Giuliano Tagliavini, designato dal Cis-Scuola aziendale di formazione superiore di Reggio Emilia, sentiti Fondazione Enaip ‘Don Gianfranco Magnani’ e Centro di formazione professionale ‘Alberto Simonini’ di Reggio Emilia, Luigi Grasselli, designato dall’Università di Modena e Reggio Emilia, Diego Noci nominato dal Consiglio Generale della Fondazione Manodori.

Gianni Borghi, presidente uscente dopo un mandato di dieci anni, ha fatto gli auguri per un buon lavoro al nuovo presidente e al consiglio e ha espresso “il proprio ringraziamento a tutti gli enti, le istituzioni, le associazioni e ai consiglieri uscenti con cui si è operato in questi anni per mettere in campo progetti ed iniziative a favore della nostra comunità. Auspico – ha detto Borghi – che il lavoro fatto insieme abbia avuto ed abbia una forte ricaduta sociale per lo sviluppo e il benessere del territorio reggiano”.

Il presidente Sassatelli e il consiglio generale continueranno questo percorso con uno spirito di responsabilità e collegialità.