Lunedì 8 luglio la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Reggio Emilia

Si terrà lunedì 8 luglio, alle ore 15, nella Sala del Tricolore la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Reggio Emilia, composto dal sindaco e dai 32 eletti alle Amministrative dello scorso 26 maggio. La seduta, convocata al sindaco Luca Vecchi, sarà presieduta inizialmente – e fino all’elezione del presidente del Consiglio – dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

La seduta seguirà il seguente ordine del giorno e, nel caso i diversi punti non dovessero essere esauriti nel corso della giornata, il Consiglio proseguirà martedì 9 luglio 2019.

Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti a seguito delle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019 e del 9 giugno 2019. Convalida e surrogazione per i consiglieri che assumono la carica di assessore.

Elezione del presidente del Consiglio comunale.

Elezione dei vice presidenti del Consiglio comunale.

Giuramento del sindaco.

Comunicazione dei componenti della giunta comunale e del vice sindaco.

Nomina della Commissione elettorale comunale.

Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte d’assise d’appello.

Approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

MOZIONE

p. 9 – Mozione della consigliera Rossella Ognibene per instaurare un tavolo di discussione sulla ricerca di soluzioni alternative per via Luxemburg – realizzazione Bosco urbano.