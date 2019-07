Due tentate truffe in danno di anziani, ieri mattina a Reggio Emilia

Ancora tentativi di truffa in danno di persone anziane a Reggio Emilia da parte di falsi dipendenti Iren. Nella mattinata di ieri personale della Squadra Volante è intervenuto in via Rossena dove un’anziana ha raccontato che poco prima, mentre era fuori casa, era stata avvicinata da un soggetto che, qualificatosi come un dipendente Iren, le aveva chiesto di farlo entrare in casa. Insospettita, la vittima gridava e lo sconosciuto si allontanava frettolosamente.

Sempre nella stessa mattinata di ieri, in via Cellini, altro tentativo di truffa. Il testimone riferiva alla Polizia che, mentre era nel cortile di casa, era stato avvicinato da un soggetto, pure questo qualificatosi come un dipendente Iren. Anche in questo caso il malfattore ha insospettito la vittima che ha iniziato a gridare mettendolo in fuga.