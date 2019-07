Herambiente mette in moto la solidarietà: consegnato un van attrezzato ad Ageop Ricerca di Bologna

I suoi primi 10 anni, Herambiente ha deciso di festeggiarli donando all’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica – Ageop Ricerca – di Bologna un van attrezzato a 7 posti per lo svolgimento delle sue attività.

Le chiavi della nuova auto sono state consegnate ieri ad Ageop Ricerca da Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, la società del Gruppo Hera che opera nel settore del trattamento rifiuti, con un’attenzione particolare al riciclo e recupero di materia ed energia, nell’ottica dell’economia circolare e con tecnologie all’avanguardia che permettono elevate performance, a tutela della qualità ambientale delle aree in cui lavora.

L’associazione, che ha sede nel Reparto di Oncoematologia Pediatrica Lalla Seràgnoli del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, da trentasette anni accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie, per migliorare le loro condizioni di vita. Il veicolo donato diventerà una “navetta Ageop” per realizzare i trasporti quotidiani con cui vengono accompagnati bambini e famiglie dalle tre case d’accoglienza alla Clinica. Le strutture Ageop Ricerca, in cui piccoli pazienti e genitori vengono accolti gratuitamente per tutto il tempo delle terapie, consentono di rendere concreta la sinergia con il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico S.Orsola permettendo di far ricorso alle cosiddette “dimissioni protette”. Questo significa che i bambini possono essere dimessi il prima possibile, continuando le terapie “da casa” e quindi con un significativo miglioramente della qualità della loro vita. Quando i piccoli non sono di Bologna, le strutture di Ageop Ricerca diventano “la loro Casa” e gli alti standard igienico-sanitari con cui sono concepite le rendono un rifugio sicuro e accogliente in cui affrontare il periodo terapeutico senza essere mai lasciati soli davanti alla malattia.

“In occasione del decimo compleanno di Herambiente, nata nel 2009 – commenta Andrea Ramonda, amministratore delegato della società –, volevamo testimoniare con un atto concreto il nostro legame con il territorio sul quale operiamo e per farlo abbiamo scelto di contribuire all’impegno di una associazione importante e attiva a Bologna, come Ageop Ricerca, che lavora per sostenere e aiutare tante famiglie”.

“Herambiente ha voluto celebrare il suo anniversario facendo un regalo ad Ageop Ricerca. La scelta di condividere i momenti di festa con gesti dal grande valore e impatto sociale – commenta Gianfranco Marino, presidente di Ageop Ricerca Onlus – è un elemento che contraddistingue le aziende etiche come Herambiente che sono in prima linea per lo sviluppo virtuoso del nostro territorio. L’auto donata da Hera quindi permetterà di accompagnare, ogni giorno, i bambini dalle Case Ageop Ricerca all’ospedale sostenendo il loro presente e dando all’associazione la possibilità di continuare a costruire ogni giorno, per loro, un futuro possibile. Ad Herambiente quindi il nostro grazie più sincero”.