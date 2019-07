Emil Banca mette a disposizione 10 milioni di euro per privati e aziende agricole che hanno subito danni dalla recente grandinata

10 milioni di euro di finanziamenti agevolati per imprese agricole e privati che hanno subito danni dalla imponente grandinata che ha colpito in particolare le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia lo scorso sabato 22 giugno.

Raccolti devastati e danni alle abitazioni e ai cristalli e alle carrozzerie delle autovetture, sono le principali conseguenze della furia della grandine

“Come in tutte le precedenti occasioni in cui i nostri territori sono stati colpiti da avversità atmosferiche significative, Emil Banca scende in campo con proposte concrete per dare una mano a chi ha subito danni, molti dei quali nostri soci e clienti. Non vogliamo quindi far mancare il nostro aiuto per permettere loro di anticipare eventuali spese per il ripristino dei danneggiamenti subiti. Per questo abbiamo messo a disposizione un plafond di 10 milioni di euro per finanziamenti ad hoc”, ha commentato il Direttore generale, Daniele Ravaglia.

Sos Grandine prevede:

– per i privati: finanziamenti fino 5 mila euro da restituire in massimo 3 anni, per finanziare a tassi agevolati i costi legati ad interventi di ripristino. Le richieste, subordinate ad autocertificazione del danno, dovranno pervenire entro il 31 agosto 2019;

– per le aziende agricole: finanziamenti fino a 100 mila, da restituire in 4 anni compresi 6 mesi di eventuale preammortamento, per finanziare il mancato reddito procurato dai danni della grandinata. Queste richieste potranno essere avanzate entro la fine dell’anno.