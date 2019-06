Bando per l’ammissione al corso di laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche di Unimore

Continua l’interesse nei confronti del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche istituito congiuntamente da Unimore e Università di Parma. Il corso, a numero programmato, prevede un test d’ingresso. Tutti gli interessati devono presentare domanda di ammissione entro le ore 15.30 di lunedì 15 luglio.

Il corso di laurea ha disponibilità di 300 posti, di cui 4 riservati a studenti extracomunitari residenti all’estero e 3 riservati a cittadini cinesi aderenti al Progetto Marco Polo.

L’iscrizione alla prova di ammissione va effettuata esclusivamente online collegandosi alla pagina www.esse3.unimore.it. Non saranno accettate domande inviate tramite posta o altro mezzo.

La domanda di partecipazione alla prova va completata col versamento di un contributo spese di 55,00 euro non rimborsabile. Il pagamento può essere effettuato secondo diverse modalità: mediante carta di credito dal sito di Esse3, oppure presso qualsiasi sportello bancario utilizzando l’apposito MAV, oppure online attraverso il circuito Pago PA. Il pagamento deve avvenire prima dello svolgimento della prova stessa.

Requisito per l’ammissione al test è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal MIUR. Gli studenti con titolo di studio straniero devono rivolgersi alla segreteria studenti in Viale Allegri n. 15 a Reggio Emilia, negli orari di apertura dello sportello.

I candidati con disabilità certificata o con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento possono usufruire di tempi aggiuntivi nonché di ausili a seconda della tipologia del loro deficit, per lo svolgimento della prova di ammissione solo se ne faranno richiesta al momento della presentazione della domanda on-line sul sito www.esse3.unimore.it

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e Dislessici di Unimore (via Vignolese 671) di Modena, inviando una e-mail disabilita@unimore.it

Per informazioni generali ci si può rivolgere negli orari di apertura indicati su orientamento.umimore.it (Modena: via Università 4; Reggio Emilia: viale Allegri 15) all’ Informastudenti di Modena (via Università 4 – informastudenti@unimore.it; 059 2058255) e di Reggio Emilia (viale Allegri 15 – informastudenti.re@unimore.it; 0522 523555).

Per informazioni sulla didattica consultare il sito www.psicologia.unimore.it.

Il testo integrale del Bando, cui si rinvia per tutte le informazioni riguardanti il corso, è consultabile al link https://www.unimore.it/AZdoc/Bandoammissione1%C2%B0anno3.pdf

Alla data del 25 giugno erano 339 le domande pervenute, in numero quindi superiore alla disponibilità, distribuite tra 287 femmine (84,7%) e 52 maschi (15,3%).