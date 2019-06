A Bologna undici operatori da Emirati e area del Golfo incontrano le aziende italiane

Alla ricerca della qualità, del design, della creatività delle imprese emiliano-romagnole del sistema moda. È l’obiettivo della delegazione di 11 operatori dal Medio Oriente, ospiti in Emilia-Romagna per tre intensi giorni di incontri con quattordici aziende regionali che hanno aderito al progetto “Italian Fashion verso Dubai 2020”.

L’evento di apertura della missione, coordinata da Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema camerale emiliano-romagnolo e co-finanziato dalla Regione, si è tenuto nella splendida cornice di Villa Orsi al Centergross, maggior distretto in Europa per il fast fashion Made in Italy, partner dell’iniziativa insieme a Roncucci&Partners (advisor del progetto) per l’imprenditoria italiana. Partner per l’estero è ITA (Italian Trade Agency), ICE Agenzia ufficio di Dubai. Ogni partner, per la propria competenza, contribuisce ad arricchire il progetto e a fornire i giusti supporti agli interlocutori coinvolti.

Dopo una prima fase di formazione e informazione a supporto delle imprese partecipanti, è partita così l’attività promo-commerciale con gli incontri b2b tra i buyer esteri e le imprese italiane, che proseguiranno secondo agenda prefissata nei singoli showroom delle aziende e a Infopoint Centergross. Nelle prossime giornate si terranno le visite aziendali della delegazione estera a Reggio Emilia, Lugo di Romagna, Sala Bolognese, Carpi, San Martino in Rio e Ravenna.

Il Progetto “Italian Fashion verso Dubai 2020” si realizzerà nell’arco del 2019, attraverso una serie di iniziative a carattere promozionale. Alla missione di incoming seguirà infatti una missione commerciale negli Emirati Arabi Uniti nel secondo semestre dell’anno. Obiettivo ultimo del progetto è di gettare le basi per una possibile partecipazione integrata all’esposizione universale di Dubai nel 2020, dove è attesa la presenza di 25 milioni di visitatori di cui il 70% esteri.