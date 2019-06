Lavori notturni in A14, chiusure programmate

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 25 alle 06:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiusa l’uscita della stazione di Castel San Pietro, per chi proviene da Pescara/Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro o di Imola.

***

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.