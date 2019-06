Prove libere GP Francia: Ferrari in terza e quarta posizione

La seconda sessione ha confermato a grandi linee i valori della prima, con le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel in terza e quarta posizione dietro a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

63 giri. Le due SF90 hanno percorso in totale 63 passaggi, 31 con il pilota monegasco e 32 con il tedesco. Charles ha ottenuto come miglior tempo 1’31”586, mentre Sebastian ha fermato i cronometri a 1’31”665.

Sabato. Domani alle 12 è in programma l’ultima ora di prove libere, mentre alle 15 andranno in scena le qualifiche. Il Gran Premio di Francia prenderà il via domenica alle 15.10.