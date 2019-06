Medicina: a fuoco un carico di fieno trasportato da un autoarticolato

Ieri poco dopo le 17.30 i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenuti con due autopompe e due autobotti a Medicina, in via Olmo (SP3) all’incrocio con via San Salvatore, per l’incendio di un carico di fieno trasportato da un autoarticolato. L’autista, accortosi dell’incendio del fieno trasportato, ha prontamente separato il rimorchio dalla motrice, evitando così il coinvolgimento di quest’ultima. L’uomo è stato poi soccorso dal personale del 118. Parte del materiale materiale trasportato è caduto sulla sede stradale e parte sul campo adiacente la strada.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto alla completa messa in sicurezza del veicolo e allo spegnimento con acqua attraverso l’utilizzo di manichette e lance. Per tutta la durata dell’intervento si è resa necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. L’intervento si è concluso alle 21:15. Complessivamente sono bruciate circa 13 tonnellate di foraggio. La parte bruciata sulla sede stradale ha anche provocato alcuni danni alla stessa. Le dinamiche dell’incendio in corso di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale e di Area Sicura per la pulizia della sede stradale.