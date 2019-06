Lunedì 24 giugno intervento al sistema telefonico dell’Ospedale di Vignola e della guardia medica

Fermo tecnico della telefonia all’Ospedale di Vignola, dalle ore 20 di lunedì 24 giugno fino alle ore 8 di martedì 25 giugno. La reperibilità per i cittadini che avranno necessità di contattare i numeri dell’Ospedale nelle ore di fermo sarà comunque sempre garantita tramite un risponditore automatico che devierà le chiamate verso il Pronto soccorso o il Centralino dell’Ospedale.

La stessa soluzione è stata adottata per garantire la reperibilità del Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) di Vignola e di Zocca. Anche in questo caso i cittadini potranno rivolgersi ai numeri consueti, 059 7574740 per Vignola (assistenza per Vignola, Marano sul Panaro e Savignano sul Panaro) e 059 7574780 per Zocca (assistenza per Zocca e Guiglia) e saranno guidati verso la corretta destinazione.

L’intervento è necessario per completare l’aggiornamento della centrale telefonica, un’opera che ha riguardato tutti i sistemi centrali collocati a Baggiovara per poi passare alle sedi distrettuali di Vignola e, infine, all’Ospedale.