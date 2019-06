Lavori in corso a Ventasso, Sant’Ilario e Baiso

Altri lavori in corso, approfittando della stagione estiva, sui circa mille chilometri di strade di competenza della Provincia di Reggio Emilia.

Da oggi e per tutto il mese di luglio, dalle ore 8,30 alle 18,30, a Ventasso saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di canalette zancate per la posa dei cavi in fibra ottica per il collegamento di Lepida su tratti circa quattro chilometri della Sp 18 Busana-Ligonchio-Passo Pradarena e della Sp 59 Villa Minozzo-Primaore-Ligonchio. Per l’esecuzione di tali lavori, che comportano l’occupazione di parte della carreggiata stradale, saranno possibili sensi unici alternati, regolati da movieri, per tratti non superiori ai 150 metri.

Lunedì 24 giugno, invece, nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali si eseguiranno lavori di ripristino della pavimentazione stradale sulla Sp 39, nel tratto denominato Variante di Sant’Ilario – via Donati, in comune di Sant’Ilario d’Enza. Per permettere l’esecuzione di tali lavori in sicurezza, dalle 7 alle 18 di lunedì verrà pertanto sospesa temporaneamente la circolazione (esclusi residenti e mezzi di soccorso), deviando il traffico sulla via Emilia dove, ovviamente, il Comune di Sant’Ilario sospenderà il divieto di circolazione ai mezzi pesanti nella stessa fascia oraria.

Mercoledì 26 giugno, infine, si interverrà sul piano viabile sul viadotto Briglia di Lugo, lungo la Sp 486R di Montefiorino in comune di Baiso, asportando le parti pericolose dei giunti ammalorati e ripristinando la superficie bitumata per agevolare il transito dei veicoli: durante le fasi di cantiere – nelle ore diurne – sarà istituito un senso unico alternato regolato da