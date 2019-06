Furto notturno in bar a Reggio Emilia: asportata una macchina cambia monete

Furto notturno all’interno del bar Time-out posto nelle pertinenze di un distributore di benzina, in via Inghiterra a Reggio Emilia. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, sul posto intorno alle 2.30 unitamente al proprietario, hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver divelto la saracinesca utilizzando un cassonetto di rifiuti, hanno infranto la vetrata e una volta all’interno dei locali hanno asportato, stando ai primi controlli ancora in corso di esatto inventario, una macchina cambia monete. Tra danni cagionati per il furto e refurtiva sottratta i danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato.