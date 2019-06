Il nuovo campetto da basket al Parco dei Noci di Bologna inaugura con “Il Gallo da Tre”

Dopo la nuova illuminazione e il bando per collocare un nuovo chiosco, al Quartiere Borgo Panigale-Reno prosegue il percorso di riqualificazione del Parco dei Noci, iniziato nel 2016: il prossimo passo è l’inaugurazione del rinnovato campetto da basket che sarà tenuto a battesimo dal torneo “Il Gallo da Tre” e da una serie di eventi che uniscono lo sport alla solidarietà, da domani venerdì 21 giugno a domenica 23 giugno.

Gli amanti del basket potranno dunque usufruire di un playground fresco di verniciatura e tracciatura delle linee regolamentari. I lavori sono frutto di un patto di collaborazione firmato tra il Quartiere e l’associazione La Ricotta, un gruppo di giovani bolognesi che ogni anno, in memoria di un amico che non c’è più, Davide Galletti, portano il loro torneo “riqualificante” – Il Gallo da Tre – nei playground cittadini. Tutto il ricavato del torneo viene destinato a coprire le spese sostenute per il rifacimento e, nell’eventualità di incassi extra, al rifacimento di altri campetti della città.

Al classico torneo 4 contro 4 si affianca il Gallo da Tre “Seduto”, un torneo in carrozzina organizzato in collaborazione con la polisportiva I Bradipi, e il Galletto da Tre, una competizione riservata ai ragazzini delle scuole medie e ai bambini delle scuole elementari. In campo 24 squadre in piedi, 10 squadre in carrozzina e 8 squadre Under14. Sarà una tre giorni intensa e non solo sotto i tabelloni. Il Gallo da Tre vuole infatti essere una festa di quartiere, e per questo affianco al campetto sarà presente uno stand gastronomico con tigelle e crescentine, un laboratorio artistico per bambini permanente e un palco che ospiterà quattro band e un deejay che animeranno la serata del venerdì e del sabato, in attesa dei fuochi d’artificio che chiuderanno la Notte Viola.

Le partite del Gallo da Tre inizieranno alle 18.30 di venerdì 21 giugno. Alle 19.30 apriranno gli stand gastronomici e alle 20.15 è in programma sul palco centrale l’inaugurazione ufficiale del campetto con l’assessore allo sport, Matteo Lepore, il presidente del Quartiere Borgo-Panigale, Vincenzo Naldi, il presidente dell’associazione La Ricotta, Mattia Santori, e il presidente dell’associazione La Skarrozzata, Enrico Ercolani. Dalle 21, OOTB e Blaus in concerto.

Sabato 22 giugno alle 18, proprio dal Parco dei Noci, partirà “La Skarrozzata”, storica camminata inclusiva che permette anche ai normodotati di girare per le strade del proprio quartiere in sedia a rotelle, sperimentando nella pratica il concetto di accessibilità.

Domenica 23 giugno il gran finale a partire dalle 18.30, con le squadre finaliste dei tre tornei che si alterneranno sul nuovo campetto dei Noci per stabilire chi si porterà a casa i trofei e i premi.