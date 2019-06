Il controllo della contabilità e le responsabilità in capo ai revisori: se ne parla domani in un seminario dell’Ordine Commercialisti di Modena

La corretta esecuzione dei controlli sulla contabilità, gli obblighi e le responsabilità a cui debbono attenersi i revisori contabili nell’esercizio del mandato professionale saranno gli argomenti del seminario formativo organizzato per domani, giovedì 20 giugno dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena: a partire dalle ore 09,00 presso la sede dell’Ordine (via Emilia Est 25), relatori esperti e colleghi si confronteranno su questi temi di assoluta rilevanza per la corretta gestione delle aziende.

I relatori della giornata di studi saranno Andrea Scaini (Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova) e Fabrizio G. Poggiani (Dottore Commercialista e revisore legale). In particolare, saranno affrontati argomenti quali: il controllo della contabilità; i controlli obbligatori infrannuali; la responsabilità del revisore in rapporto alle patologie dell’azienda ed in rapporto a quella dei sindaci; la responsabilità del revisore in relazione a quanto disposto dalla riforma sulla crisi d’impresa.

L’appuntamento rientra in un percorso formativo articolato e di alto livello scientifico, organizzato dall’Ordine modenese per garantire agli oltre 1.200 Commercialisti iscritti all’albo provinciale utili aggiornamenti ed indispensabili nozioni per la corretta esecuzione del proprio incarico professionale. La partecipazione al seminario è riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e dà diritto alla maturazione degli specifici crediti formativi previsti.