Federconsumatori Modena: rimborsi fino al 50% sugli abbonamenti del trasporto pubblico

In pochi utilizzano questa possibilità, rinunciando a rimborsi di diverse centinaia di euro. Tanti altri che non utilizzano il trasporto pubblico potrebbero essere incentivati a farlo, riducendo l’utilizzo della propria autovettura.

Anche per questo Federconsumatori Modena ricorda che i residenti in 10 Comuni della nostra provincia, interessati da produzioni di idrocarburi, possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie per gli abbonamenti annuali del Trasporto Pubblico, ferroviario e su gomma. Si tratta dei residenti di Modena, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro, Novi di Modena, Spilamberto, Savignano sul Panaro, San Possidonio, Fanano, Montefiorino e Palagano. Le condizioni per accedere all’agevolazione sono contenute nella convenzione siglata tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende di Trasporto Pubblico (Trenitalia, Tper, Seta ecc.) che operano nei territori della Regione e che si fanno carico di gestire le richieste di rimborso. La richiesta va presentata all’Azienda che ha emesso il titolo di viaggio. E’ possibile chiedere il rimborso compilando l’apposito modulo pubblicato sui siti delle aziende del Trasporto Pubblico.

Gli abbonati hanno diritto ad un rimborso sul costo effettivamente sostenuto per l’acquisto del titolo di viaggio. I rimborsi sono differenziati per Comune:

– Rimborso pari al 50% del costo sostenuto i residenti dei Comuni di: Castelfranco Emilia, Novi di Modena, S.Possidonio, Spilamberto.

– Rimborso pari al 30% del costo sostenuto i residenti dei Comuni di: Montefiorino e Palagano.

– Rimborso pari al 20% del costo sostenuto i residenti dei Comuni di: Modena, S. Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Fanano.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici URP di Regione e Comuni e alle stesse Aziende di Trasporto. Federconsumatori Modena assiste ogni anno diversi propri associati nella compilazione di tali domande.