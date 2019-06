Reggio Emilia: iniziano i test della nuova App sugli sprechi alimentari

Il progetto LastMinuteSottoCasa – LMSC – (*), da inizio 2019 supportato da un importante gruppo internazionale come UpDay (www.up.coop www.day.it), si rinnova dal punto di vista tecnologico, con una nuova App, e del target degli esercizi commerciali. Il progetto, pluripremiato a livello sia nazionale che internazionale e concepito inizialmente per rivolgersi ai piccoli esercenti, si evolve, con un’ottimizzazione pensata per soddisfare appieno le esigenze dei supermercati. In linea con questa evoluzione il gruppo Realco (supermercati SIGMA e ECU) sarà il primo a partire a livello italiano (il primo supermercato reggiano è il Sigma “Quinzio” di Via Ferioli), mirando a raggiungere l’ambizioso obiettivo “spreco zero”.

Donatella Prampolini Manzini, Presidente Realco e Confcommercio Reggio Emilia, ha dichiarato: «Realco, che da poco ha approvato il proprio piano di sviluppo aziendale, particolarmente attento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale, ha sposato immediatamente l’idea di adottare LMSC. La nostra presenza capillare sul territorio permetterà ai consumatori di soddisfare i propri bisogni aiutando l’ambiente e combattendo in maniera concreta gli sprechi alimentari».

«Grazie a questo progetto – sottolinea Donatella Prampolini Manzini – la preesistente collaborazione tra i mondi Realco, UPDay e Confcommercio uscirà sicuramente rafforzata, aprendo le porte a nuove opportunità a livello nazionale».

Marc Buisson, A.D. e Presidente di Day, ha dichiarato: «Dal momento dell’acquisizione della startup LMSC, con un occhio sempre attento verso i piccoli esercizi di prossimità, abbiamo investito per ottimizzare l’App al fine di renderla ancor più vicina alle esigenze dei supermercati, che sempre più dimostrano attenzione nei confronti di una proposta di consumo etico e consapevole. Il nostro Head Office italiano è situato a Bologna e siamo felici che un gruppo importante come Realco (www.realco.it), fortemente presente sul territorio dell’Emilia Romagna, abbia deciso, primo in Italia, di adottare LMSC come soluzione innovativa per gestire in modo intelligente le eventuali eccedenze alimentari».

(*) LastMinuteSottoCasa è un’App e piattaforma web che permette ai negozianti di mettere in vendita, a prezzo fortemente scontato, i prodotti alimentari che si avvicinano alla data di scadenza, informando con semplicità e immediatezza chi graviti nei pressi del negozio di questa possibilità di acquisto di prodotti ancora freschi, a prezzi molto vantaggiosi. Una soluzione “win win win” dove a vincere sono in tre: il negoziante, il cliente ma, soprattutto, il pianeta. LastMinuteSottoCasa trasforma le eccedenze alimentari in opportunità.