Ramo Verde: chiusa per quattro notti l’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

nelle quattro notti consecutive martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 giugno, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, con orario 22:00-06:00;

nelle due notti consecutive di giovedì 20 e di venerdì 21 giugno, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo per la SS9 Via Emilia.