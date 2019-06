I burattini nel parco del Multiplo di Cavriago

Giovedì 20 giugno, alle 21,30, nella splendida cornice del parco del centro cultura Multiplo di Cavriago arriva il Teatro delle dodici lune con lo spettacolo “Astrocomico”, organizzato nell’ambito del festival di teatro per ragazzi “Baracca e Burattini” promosso dall’Associazione 5T in giro per la provincia.

A Cavriago, i burattini delle Dodici lune cosa proporranno? Quale storia verrà raccontata? Il mistero avvolge da sempre i meccanismi dell’universo ma le leggi conosciute che lo governano sembrano, improvvisamente, cambiare sotto gli occhi del rinomatissimo scienziato professor Cacciastelle e gli effetti sono sorprendenti. I pianeti del nostro sistema solare si allontanano pericolosamente dal sole rischiando la collisione tra loro. Così Saturnino, un bambino amante dell’astronomia, si ritrova faccia a faccia con creature aliene e ne scopre le abitudini assai particolari. Insieme scopriranno la causa del loro vagare alla deriva nello spazio ma riusciranno i loro pianeti a tornare nelle loro orbite?

Un viaggio magico e divertente che accompagnerà i piccoli spettatori attraverso il mistero e lo stupore, alla scoperta di un universo di risate. L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni: www.cinqueti.it