Ramo Verde della Tangenziale di Bologna: chiusa per cinque notti l’uscita dello svincolo di S. Giovanni in Persiceto

ngenziale boSul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle cinque notti consecutive di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 giugno, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, con orario 22:00-6:00. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo per la SS9 Via Emilia.