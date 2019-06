Il riso protagonista dell’incontro del ciclo “I Mercoledì dell’Archiginnasio”

L’incontro organizzato in collaborazione tra l’Accademia Nazionale di Agricoltura, le delegazioni bolognesi dell’Accademia Italiana della Cucina e la Società Medica Chirurgica di Bologna si terrà, mercoledì 19 giugno alle ore 16.30, presso la Sala conferenze della Società Medica Chirurgica di Bologna (Palazzo dell’Archiginnasio, Piazza Galvani 1, Bologna).

I relatori saranno il Dott. Ercole Borasio, Accademico Ordinario Accademia Nazionale di Agricoltura, il Prof. Giulio Marchesini, Ordinario Università di Bologna – Direttore SSD Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica e il Prof. Maurizio Campiverdi, Delegato onorario Bologna San Luca Accadmemia Italiana della Cucina. La conferenza sarà moderata, dalla Prof.ssa Rosanna Scipioni, coordinatrice dell’iniziativa.

I motivi de “I Mercoledì dell’Archiginnasio”

La consapevolezza sempre più crescente che il settore agroalimentare rappresenti una ricchezza unica per il nostro Paese, da proteggere e valorizzare a vantaggio della nostra economia e delle importanti opportunità di lavoro che può creare, deve oggi essere accompagnata da una corretta conoscenza delle singole filiere alimentari delle eccellenze Made in Italy che vanno, dai processi produttivi, alle caratteristiche qualitative, fino alle potenzialità gastronomiche. Dalla sinergia tra le specifiche competenze dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e il contributo storico-applicativo delle tre delegazioni bolognesi (Bologna, Bologna dei Bentivoglio, San Luca) dell’Accademia Italiana della Cucina, supportate dalla partecipazione scientifica di rappresentanti del mondo universitario, scientifico e da testimonianze di produttori, nasce il secondo ciclo di incontri con il pubblico de “I Mercoledì dell’Archiginnasio”. Le conferenze, intendono informare sul percorso completo della filiera alimentare articolandosi in tre relazioni: “prodotto agricolo”, “valore nutrizionale” e “aspetti storico-culturali dell’uso in cucina e a tavola”.

Informazioni su “I Mercoledì dell’Archiginnasio”

Sede: Cubiculum Artistarum Palazzo dell’Archiginnasio di Bologna, Piazza Galvani 1, Bologna

Periodo: un mercoledì del mese da Marzo a Novembre 2019

Orario: dalle 16.30 alle 18.30