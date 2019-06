Continuano in queste settimane a Formigine i cantieri del Piano Asfalti 2019

In questa fase, secondo un programma da realizzare compatibilmente con le condizioni meteo, verranno eseguiti interventi per la risoluzione di punti critici della viabilità su tutto il territorio comunale, sia per limitare la velocità del traffico veicolare che per migliorare la sicurezza ciclopedonale.

Oggetto dei lavori saranno quindi il tratto ciclopedonale del parco di via Ugo La Malfa a Casinalbo, il marciapiede di via Sant’Onofrio e via Lombardia e il consolidamento della pista ciclopedonale sul cavalcavia di via Ferrari sulla Modena-Sassuolo. A questi si aggiungono, entro fine luglio, la realizzazione del tratto ciclabile di via Treves, che collegherà la via Giardini con via Donati e l’attraversamento pedonale frazionato di via Ferrari. Nel piano di manutenzioni rientrano anche l’installazione di nuovi punti luce o la sostituzione di alcuni già esistenti, come già fatto all’area sgambamento cani di Magreta, in via Borgo a Corlo, sulla pista ciclopedonale di via Ghiarola e in via della Vite a Casinalbo, oltre a interventi di ripristini vari.