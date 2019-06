3° Tempo, la notte dei Giovani Imprenditori di CNA Modena torna il 29 giugno

Il 29 giugno 2019 dalle ore 20,00 fino a notte inoltrata nella suggestiva location del Fuoricittà – Country Club si svolgerà la 3° Edizione del 3° Tempo ideato tre anni fa dai Giovani Imprenditori di CNA Modena.

Il 3° Tempo, La Notte dei Giovani Imprenditori è l’evento dedicato a tutti quei giovani che vogliono incidere nella vita, ai sognatori convinti che il domani possa essere migliore di ieri e che sanno che il tempo per agire è oggi.

Dalle ore 20,00 la serata inizierà con una cena a buffet aperta a tutti gli amici della CNA, a tutti gli imprenditori associati e a tutti i dipendenti per vivere con spensieratezza una serata all’insegna del divertimento.

Alle ore 22,45, offerto dai Giovani Imprenditori, seguirà il concerto dei Nonentity, rock band modenese, che in due ore di pura energia suonerà i brani dei Queen, Guns ‘n’ Roses, ACDC, Led Zeppelin, Bon Jovi, Toto, Van Halen, Europe e tanti altri, facendo ballare e intrattendo gli oltre 350 ospiti attesi.

“Siamo alla terza edizione di questa importante festa della CNA” afferma Lapo Secciani, presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Modena “volevamo organizzare una serata per i nostri amici, per gli imprenditori associati e i dipendenti, ma volevamo che questa guardasse e parlasse anche all’esterno. Volevamo far capire che la nostra Associazione è una casa aperta e che può avere un ruolo sociale, oltre che economico, nella vita della città e della provincia di Modena”.

Nel corso della serata ci sarà la ormai famosa sottoscrizione liberale a premi finalizzata al finanziamento delle tante e partecipate attività che i Giovani Imprenditori svolgono nell’arco dell’anno, dai NEXT Caffè, al Premio Cambiamenti , da La CNA Siamo Noi al NEXT Lab; iniziative che hanno ripensato, in chiave più veloce, condivisa e partecipata il modo di fare ed essere Associazione.

“Con questa iniziativa, possibile solo grazie al supporto delle imprese associate del settore Alimentare, riusciamo a finanziare completamente le tante iniziative partecipate” prosegue Lapo Secciani “dimostrando che la vita associativa è innanzitutto partecipazione, contaminazione e supporto reciproco. Una grande famiglia che guarda e parla all’esterno, con l’obiettivo di lavorare per migliorare il livello di benessere economico e sociale del territorio Modenese”.

Dopo le prime 2 edizioni svolte all’aeroporto di Pavullo, quest’anno è stata scelta una formula più giovane e più orientata all’esterno. Per il 28 maggio si prevede una serata da sold out, la notte dei Giovani Imprenditori è la notte dedicata a quei Modenesi che credono nel lavoro e nella voglia di costruire un futuro migliore, anche divertendosi.