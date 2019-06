Domenica 16 giugno dalle ore 19 alle 23.30 deviazioni dei bus Tper in occasione della partita Italia–Spagna

boDomenica 16 giugno, dalle ore 19.00 alle ore 23.30, sulla via Porrettana e su un tratto della via Andrea Costa, a Bologna, sarà vietato il transito dei mezzi veicolari, in occasione dello svolgimento dell’incontro Italia–Spagna del campionato Europeo di calcio Under 21.

La chiusura delle strade sarà articolata in tre fasi, nelle quali saranno necessarie deviazioni temporanee per le linee di bus 14, 20, 21, 671 e 826 che di norma circolano su quei percorsi.

Tutte le deviazioni sono consultabili in allegato e alla pagina www.tper.it/under21.