Visite animate con attori domenica alla Ghirlandina di Modena

“Tutti in Torre!” è l’ennesima iniziativa con cui Ar/s Archeosistemi e il Servizio comunale Promozione della città e turismo, propongono a cittadini e turisti un modo ancora nuovo di andare alla scoperta della Ghirlandina, la torre simbolo di Modena. “Ghirlandina torre di pietre e parole. Storie che aiutano a salire per guardare lontano” è il titolo della speciale visita teatralizzata con attori in programma domenica 16 giugno in due turni: alle 15.30 e 17.30. Un modo originale e divertente di conoscere la torre al centro del sito Unesco di piazza Grande patrimonio dell’umanità. Ciascun turno è per 25 persone e si deve prenotare (torreghirlandina@comune.modena.it).

Il pubblico sarà accompagnato sui gradini da una guida di Archeosistemi che spiegherà alcuni aspetti affascinanti della storia della Ghirlandina. Nel percorso di salita, i partecipanti incontreranno gli attori, dai quali ascolteranno racconti e aneddoti. La rappresentazione, unendo aspetti ludici e storici, recitazione e intermezzi cantati, utilizzerà tutti gli spazi a disposizione: le scale della torre, la sala della Secchia Rapita, quella degli Strumenti Scientifici e quella dei Torresani.

Il ritrovo è alla biglietteria della Torre, in via Lanfranco, un quarto d’ora prima dell’inizio. Le visite sono gratuite prevedono il pagamento del biglietto d’ingresso (3 euro, ridotto 2 per bambini e studenti 6-26 anni, over 65, gruppi di minimo 10 partecipanti; gratuito per bimbi fino a 5 anni, disabili con accompagnatori, giornalisti, guide turistiche e insegnanti che accompagnano classi); oppure biglietto Unico Sito Unesco a 6 euro (a validità illimitata che consente l’ingresso a Ghirlandina, Acetaia e Sale Storiche di Palazzo Comunale, Musei del Duomo).

La torre è aperta: da lunedì (in giugno e luglio) a venerdì 9.30-13 e 15-19; sabato, domenica e festivi orario continuato 9.30-19. Si entra fino a mezz’ora prima della chiusura.

Iat Informazione e Accoglienza Turistica tel. 059 2032660 (www.visitmodena.it).