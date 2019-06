Tre kg e mezzo di cocaina e oltre due di hashish sequestrati dalla Squadra Mobile di Reggio e Modena. Due arresti

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia, con l’ausilio dei colleghi della Questura di Modena, nella giornata di ieri 11 giugno, hanno registrato l’ennesimo sequestro di un rilevante quantitativo di droga, tipo cocaina ed hashish.

Martedì mattina, in particolare, gli investigatori della Squadra Mobile reggiana si sono recati in trasferta a Modena per monitorare un’abitazione, sospettata di essere il luogo dove numerosi pusher reggiani si recavano per acquistare cocaina ed hashish.

Nel corso della mattinata gli investigatori hanno notato un’autovettura recarsi nella corte dell’abitazione; il proprietario dell’abitazione avvicinava l’uomo a bordo e, dopo avergli consegnato qualcosa, riceveva due involucri.

Gli uomini della Squadra Mobile, quindi, decidevano, da un lato, di bloccare l’auto che era entrata nel cortile – su cui veniva identificato un cittadino albanese residente nel Forlivese – e di entrare nell’abitazione monitorata. All’interno dell’abitazione veniva rintracciato un uomo, marocchino, ed uno dei due panetti consegnatigli poco prima contenente un chilo di cocaina. L’altro panetto era stato già aperto e l’uomo stava procedendo al taglio ed al confezionamento della cocaina in sasso. Nell’appartamento la presenza, anche, di oltre due chili di hashish.

Nell’autovettura condotta dal cittadino albanese, ad un primo controllo, non si trovava nulla. Il mezzo quindi veniva condotto in Questura dove, con paziente professionalità, gli uomini della Squadra Mobile riuscivano ad individuare un vano segreto, ricavato nel cruscotto, al cui interno erano occultati un panetto da oltre un chilo di cocaina e poco meno di 40.000 euro contanti sottovuoto.

Sulla scorta di quanto accertato entrambi i soggetti venivano tratti in arresto ed associati presso il carcere di Modena a disposizione dell’Autorità.