Il team Ride High del progetto TACC Unimore sul palco del Fifteen Seconds Festival in Austria

Gli studenti dei sette team del progetto TACC – Training for Automotive Companies Creation di Unimore sono appena rientrati da una missione di due giorni a Graz, in Austria guidati dal prof. Tiziano Bursi, Direttore Scientifico del progetto insieme al prof. Luigi Rovati e accompagnati dai manager dell’azienda AVL, partner di TACC.

Nel corso della trasferta i team di Unimore hanno partecipato al Fifteen Seconds Festival, festival internazionale di business, innovazione e creatività che dal 2014 si tiene ogni anno nella città di Graz, dove il team Ride High ha avuto l’occasione di presentare la propria business idea nella sezione Startup. L’idea è quella di connettere i motociclisti attraverso sistemi di infotainment integrati e sicuri che facilitano l’accesso alle informazioni del proprio smartphone.

Il Fifteen Seconds richiama da tutto il mondo persone curiose di condividere le proprie conoscenze, guidare cambiamenti positivi e modellare il futuro. Quest’anno hanno partecipato al Festival circa seimila persone.

TACC è un progetto che forma gli studenti all’imprenditorialità, in un percorso d’eccellenza basato su esperienze concrete e specifico per il settore automotive, in ottica interdisciplinare.

Il team Ride High è composto da Daniela Florencia Fardello, Marco Di Mola, Antonino Giammalva e Tommaso D’Angelo, studenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi, del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e di Giurisprudenza.

Daniela Florencia Fardello – è iscritta al corso di International Management di Unimore

Marco Di Mola – è iscritto al corso di Ingegneria del Veicolo di Unimore

Antonino Giammalva – è iscritto al corso di Advanced Automotive Engineering – MUNER di Unimore

Tommaso D’Angelo – è iscritto a Giurisprudenza di Unimore