Bologna riscopre il fascino della 5.30

Venerdì 12 giugno, per l’ottava volta, la 5.30 torna a Bologna. L’appuntamento è in piazza Maggiore, ovviamente alle cinque e mezza del mattino, in una città ancora semi addormentata, che non si è ancora messa in moto per affrontare il nuovo giorno. E’ allora che gli appassionati della manifestazione più “mattiniera” d’Italia si daranno appuntamento, come ogni anno ed ogni volta più numerosi, per riscoprire su un percorso di 5 chilometri le strade del centro storico in un orario insolito ed affascinante.

Una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo (venerdì) per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero. Un fenomeno sociale e di costume. Una sveglia che punta dritto al cuore del benessere, perché 5.30 vuole ispirare le persone a fare scelte smart e vantaggiose, giorno dopo giorno, perché basta poco per essere felici. E quest’anno la prima “sorpresa”. Come raccontato da Don Massimo Vacchetti in conferenza stampa anche Mons. Matteo Maria Zuppi , arcivescovo di Bologna, sarà ai nastri di partenza per partecipare alla festa. “E’ un tipo molto mattiniero, ha commentato Don Massimo, e ci tiene ad esserci dopo aver visto con i suoi occhi il fiume di persone all’alba due edizioni fa”

DAL 2009 AL 2019

Nata a Modena nel 2009 con 570 partecipanti, nel 2018 si è corsa in 11 città in Italia e in UK per un totale di 35.000 partecipanti.

Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti (c.v. https://bit.ly/2IbTXpI) e della biologa nutrizionista Sabrina Severi (c.v. https://bit.ly/2D1gQc2), 5.30 è un grande progetto di comunicazione sui sani stili di vita, incentrato sul binomio movimento e sana alimentazione: con un ristoro di frutta fresca di stagione, le gioiose ciliegie.

11 CITTÀ IN ITALIA E 1 IN UK

Queste le città del 2019: Verona 17 maggio, Milano e Palermo 24, Torino 31, Modena 7 giugno, Bologna 14, Ferrara 21, Mantova e Trieste 28, Reggio Emilia 5 luglio, Venezia 12 e gran finale il 19 a Brighton nel Regno Unito.

5.30 A BOLOGNA

La 5.30 è arrivata a Bologna nel 2012. In quella prima edizione, il punto di ritrovo, partenza e arrivo fu piazza del Baraccano, e i partecipanti furono oltre 500. Già dalla terza edizione la necessità di trovare più spazio per una folla di seguaci sempre più numerosa, portò il “quartier generale” in piazza Santo Stefano. Le ultime edizioni hanno “conquistato” piazza Maggiore e le zone limitrofe, con la partenza e l’arrivo in via Rizzoli di fronte a piazza del Nettuno. Anche il numero dei partecipanti è lievitato: nell’edizione del 2018 quasi seimila persone si sono date appuntamento per un affascinante “viaggio” nel centro storico cittadino

5.30 BLOG

Nel sito 5.30, oltre alla sezione dedicata alle iscrizioni c’è un blog dedicato al benessere per informare e stimolare i partecipanti ad adottare sane abitudini a tavola e nel tempo libero 365 giorni l’anno: ricette, articoli, tendenze, regole su come allenarsi e tanto ancora, un vero tesoro basato sulle evidenze scientifiche.

5.30: SOLIDARIETÀ E SOCIALE

In tutte le tappe del tour, la 5.30 dona da 1 a 2 euro per ogni iscritto a un progetto di charity del territorio, dedicato alla scuola, ad una onlus o ad un progetto realizzato dall’associazione che collabora con noi nella gestione dell’evento.

Durante l’iscrizione online i partecipanti possono fare una donazione a NeedYou, la nostra Onlus di riferimento.

Tutte la frutta rimasta dal ristoro in ogni evento, viene immediatamente donata alla mensa dei poveri della città.

Ogni anno migliaia di t-shirt (5000 nel 2018) vengono donate alla Protezione Civile.

55.130 è il totale degli euro donati nel 2018.

5.30 ALLINEATA AI 17 PUNTI DI AGENDA 2030

La passione per uno sviluppo sostenibile ha guidato le scelte di 5.30 fin dall’esordio.

Sul nostro sito abbiamo pubblicato un pdf con i dettagli su cosa significa, per noi, organizzare questo evento, relazionarci con i partner locali, i collaboratori e gli sponsor, allineandoci ai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, dell’Agenda 2030.

DETTAGLI DELLA 5.30 BOLOGNA

Dove si parte/arriva

Venerdì 14 giugno, ore 5.30am, via Rizzoli, angolo via Indipendenza (di fronte a piazza del Nettuno), Bologna

Come iscriversi

Online da questa pagina https://www.run530.com/portfolio/verona-17-maggio/

Oppure presso Centro Sportivo CSB, via Marzabotto 24, Bologna. Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 18. Costo dell’iscrizione 15 euro.

Con l’iscrizione

T-shirt 5.30 gialla, vera e propria icona della 5.30

adesivo 5.30, ristoro di ciliegie, acqua, thé.

Foto dell’evento e Magazine della 5.30 Bologna scaricabili da www.run530.com

RITIRO DELLE T-SHIRT

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 18 presso il Centro Sportivo CSB, in via Marzabotto 24, Bologna. Per chi proprio non riuscisse, il ritiro è possibile anche la mattina dell’evento sul luogo di partenza, in Piazza del Nettuno, a partire dalle ore 4.30.