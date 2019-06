Al Mapei Stadium quattro incontri del Campionato europeo di calcio Under-21

La città di Reggio Emilia ospiterà alcuni incontri del Campionato europeo di calcio Under-21 2019. Presso il Mapei Stadium- Città del Tricolore saranno disputate le seguenti partite: domenica 16 giugno Polonia-Belgio, mercoledì 19 giugno Spagna- Belgio, sabato 22 giugno Belgio – Italia e giovedì 27 giugno la Semifinale.

Si tratta di un evento molto importante per Reggio Emilia e la città è pronta ad ospitare i numerosi tifosi provenienti dai vari paesi d’Europa. La Regione Emilia Romagna, di concerto con l’amministrazione comunale allestirà numerose attività di aggregazione rivolte ai supporters italiani e stranieri di supporto all’evento sportivo. Tra di esse si segnala il progetto “la Regione scende in campo” che prevede l’allestimento di attività ludiche e divertimenti a carattere sportivo nonché l’allestimento del pannello del Countdown in piazza Prampolini. Con l’occasione, la Questura di Reggio Emilia in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia ha preparato una brochure che illustra tutte le caratteristiche anche enogastronomiche della Regione e della città di Reggio Emilia.

In occasione della prima partita, quella del 16 giugno, domani presso la Questura di Reggio Emilia alle ore 11:00 si terrà la riunione del GOS (Gruppo Operativo di Sicurezza), ossia un gruppo di lavoro dove saranno presenti oltre che personale della Questura, anche la polizia stradale, la polizia ferroviaria, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del fuoco, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, i rappresentanti della FIGC per definire i servizi di sicurezza per approntare al meglio questo importante evento.