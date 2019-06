A Formigine la Polizia Locale sequestra un etto di stupefacenti tra hascisc e marijuana

La squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Formigine ha individuato, in un’area verde del capoluogo, un piccolo deposito di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, con oltre un etto tra marijuana e hascisc. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione fornita alla Polizia Locale da parte di uno dei trentaquattro gruppi di Controllo di Vicinato operativi su tutto il territorio formiginese, i cui volontari hanno fornito precise e circostanziate segnalazioni relative alle frequentazioni di personaggi sospetti.

Come d’obbligo in questi casi la Polizia Locale ha proceduto al sequestro del materiale repertato e all’inoltro dell’informativa all’autorità giudiziaria, che ne ha già disposto la distruzione, mentre contestualmente sono partite le relative indagini. Sempre nei giorni scorsi la Polizia Locale ha eseguito un arresto congiunto, insieme ai Carabinieri di Formigine, di un formiginese di 35 anni, residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine e ai Servizi socio sanitari, per reato di stalking nei confronti della madre.